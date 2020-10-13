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Общество

Оранжевый, белый или зеленый: жители Мурманска могут выбрать цвет для фасада школы

Голосование продлится до 30 октября
Ника СВЕТЛОВА
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Горожане смогут выбрать, какого цвета будет фасад общеобразовательного учреждения.

Горожане смогут выбрать, какого цвета будет фасад общеобразовательного учреждения.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В свое время жителям Мурманской области пообещали, что они смогут выбрать цвет фасада областного драмтеатра. Но пока такой опрос не объявлен, зато можно поучаствовать в выборе внешнего облика школы №1 в городе-герое.

Напомним: зданию с 85-летней историей понадобился большой и срочный ремонт. В начале года школу на два года закрыли для проведения нужных работ.

- За это время в здании отремонтируют системы вентиляции, отопления, канализации, электро- и водоснабжения, а также заменят окна, сделают поверхностный водоотвод, крышу и фасад. При этом школа не потеряет своего узнаваемого вида. Кроме того, планируется восстановить лестничные клетки, усилить фундамент и обновить интерьер, - рассказали в администрации Мурманска.

Горожане смогут выбрать, какого цвета будет фасад общеобразовательного учреждения. До 30 октября идет голосование, северяне могут выбрать один из семи вариантов, например, желтый, зеленый, коричневый и другие.

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