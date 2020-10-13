В Мурманске и Мончегорске разгромили детские площадки

Некоторые объекты на площадке теперь не работают. Фото: Константин Сергеевич

Не успевают в Мурманской области открыть новую детскую площадку, как ее тут же ломают. Так, в Мурманске испортили игровое местечко на улице Копытова, где недавно завершили благоустройство зеленой зоны.

- По-моему, это первая площадка в городе, где что-то сделали для людей с особенностями здоровья. Но наша "воспитанная" детвора уже все попортила! Катались по пять человек на качелях, теперь там отсутствует часть конструкции и поломана опора. Куда- то исчезла штанга. Я надеюсь что все это простоит хотя бы год, - выразил недовольство в паблике "Мурманск" северянин Константин Сергеевич.

От бедной тарзанки в Мончегорске осталась лишь лишь веревка. Фото: администрация Мончегорска

Подобная ситуация произошла и в Мончегорске, где на новой детской площадке на улице Стахановской вандалы сломали качели и тарзанку.

- Не прошло еще двух месяцев с момента установки детской игровой зоны, а неизвестные хулиганы уже сломали часть оборудования, - отметили в администрации города. - Так как площадка еще не принята на баланс "УЖКХ Мончегорска", заниматься ее ремонтом мы просто не имеем права. Игровое оборудование принадлежит "Центру городского развития Мурманской области" – заказчику работ по установке площадки.

Власти настоятельно просят северян бережно относиться к городскому имуществу и уважать чужой труд.

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