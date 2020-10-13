В Мурманской области надо спасти двух сестренок с тяжелым заболеванием

Наша помощь нужна шестилетней Кате Шиновой и ее четырехлетней сестренке Арине. Фото: vk.com/fpdnb

В фонде помощи детям "Наше будущее" рассказали историю новых подопечных.

Наша помощь нужна шестилетней Кате Шиновой и ее четырехлетней сестренке Арине. Их диагноз: мотосенсорная нейропатия Шарко-Мари-Тута, деформация стоп, слабость в руках.

- У Кати диагноз проявился в три года, болезнь протекает в более легкой форме. Это наследственное заболевание, и оно есть у меня, у бабушки, вообще мне в детстве ставили СМА. Диагноз Арине поставили в два года. Она родилась и росла до этого момента совершенно здоровой девочкой, в садике ее хвалили, так как в 1,5 года она самостоятельно ела и одевалась. Буквально за месяц, когда проявилось заболевание, Арина стала плохо ходить, руки ослабли, поэтому теперь ничего не может взять в руки. Не смотря на это, мои дочурки очень жизнерадостные, улыбчивые, общительные девочки. Мы с ними ежедневно занимаемся. Нам очень необходимо узнать точный диагноз, для этого нужно сдать анализы на генетику. И вся надежда, что поможет препарат – Спинраза. Очень хочется максимально облегчить жизнь дочерям в будущем, на сколько это возможно, - рассказывает мама девочек.

Узнать, как помочь сестренкам, можно в группе фонда.

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