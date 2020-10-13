В Мурманской области собирают деньги на лечение улыбающегося мальчика, который не может двигаться

Для того, чтобы мальчик смог жить обычной, насколько это возможно, жизнью, нужны курсы массажа, процедуры, дорогое медицинское оборудование, например, специальный откашливатель. Фото: vk.com/fpdnb

В Мурманской области, по последним данным от Мурманскстата, живет 741 404 человека. Представьте, что каждый северянин будет жертвовать по 1 рублю в день на лечение тяжело больных детей. В месяц выйдет всего 30-31 рублей, в год получится 360-372 рублей. Не так много, если не думать о том, что все вместе мы соберем 275 802 288 рублей! На эти деньги можно спасти так много маленьких жизней, которые не должны обрываться в юном возрасте.

Эту сумму в примерно 300 рублей можно пожертвовать за один раз. Например, в регионе уже давно работает фонд помощи детям «Наше будущее», который помогает деткам из всех заполярных городов.

Не так давно сюда обратились родители Льва Воробьева из Гаджиево. Мальчику 1 сентября исполнился годик, ему бы делать первые шаги и беспокоить маму, не ударится ли малыш при падении. Но крошка настолько слаб, что почти не может двигаться. Его диагноз - врожденная мышечная дистрофия ассоциированная с мутацией в гене LMNA. задержка психомоторного развития

- Диагноз Льву поставили поздно: в 1 год и 11 дней, поэтому упущено очень много времени для поддержания его состояния. Не смотря на это мы не сдаемся, продолжаем проходить специалистов в надежде получить новую информацию по редкому генетическому заболеванию. Это первый долгожданный и позитивный ребенок, всегда улыбающийся несмотря на то, что многое не может делать. При простуде он не сможет откашливаться самостоятельно, поэтому в основном проводим время дома, чтоб не простудиться, - рассказывают родитель мальчика. - Так же у сына недобор в весе, на этом фоне развивается сколиоз. К сожалению, препарат по нашему заболеванию еще не изобретен. Все, что нужно для поддержания его жизни будем приобретать по мере возможности.

Для того, чтобы мальчик смог жить обычной, насколько это возможно, жизнью, нужны курсы массажа, процедуры, дорогое медицинское оборудование, например, специальный откашливатель.

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