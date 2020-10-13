Пожар в Североморске: пострадавшая женщина около 40 минут ждала прибытия скорой помощи

Причины пожара устанавливаются. Фото: Severomorsk.life

В Североморске, на улице Инженерной в доме №1 случился пожар - в девятиэтажке загорелась квартира на четвертом этаже. На место происшествия около 13 часов выдвинулись спасатели. При возгорании пострадала одна женщина, которая на момент случившегося находилась в задымленной комнате. Как сообщает издание "Североморск.life", северянка около 40 минут ждала прибытия бригады скорой помощи из Мурманска.

- Местная жительница пострадала от угарного газа, ее передали медикам скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказал "КП" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

По какой причине языки пламени объяли квартиру, еще предстоит выяснить огнеборцам.

Напомним: в министерстве здравоохранения Мурманской области прокомментировали пожар в ФАП в Чаваньге. Пункт построили только в декабре 2019 года.

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