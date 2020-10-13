Глава администрации Мурманска проведет онлайн-встречу с жителями Ленинского округа и Росляково

Из-за непросто ситуации с коронавирусом в Мурманской области живые встречи пока невозможны. Фото: Администрация города Мурманска

17 сентября глава администрации Мурманска Евгений Никора провел онлайн-встречу с жителями Октябрьского округа города. Из-за непросто ситуации с коронавирусом в Мурманской области живые встречи пока невозможны, поэтому пообщаться с руководством столицы Заполярья можно только виртуально.

15 октября состоится еще одна онлайн-встреча, уже для Ленинского округа и микрорайона Росляково. Общение запланировано на 18.00.

- Прямая трансляция будет вестись в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в Instargam и на официальной странице администрации города Мурманска «ВКонтакте». Для того, чтобы задать вопрос, напишите личное сообщение в один из аккаунтов Евгения Викторовича, - сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Напомним: 2 октября виртуальное общение проводил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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