ДТП в Мурманске: водитель Kia перепутал педали и протаранил четыре авто

Обошлось без пострадавших. Фото: "ДТП 51 помощь на дорогах Мурманска".

Каких только в Мурманске не случается ДТП: и с пострадавшими пассажирами, и со сбитыми пешеходами, и с летальными исходами, и с перевернутыми машинами. А некоторые аварии происходят по нелепой ошибке водителей, которые вместо тормоза давят на газ или наоборот.

Так, в областном центре на проезде Связи во дворе дома №13 водитель Kia перепутал педали на своей "ласточке", из-за чего протаранил аж четыре автомобиля. Об этом сообщили очевидцы инцидента в паблике "ДТП 51 помощь на дорогах Мурманска".

- В данном дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства уточняются, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске женщина-водитель на джипе сбила девочку и уехала. Ребенок шел на зеленый сигнал светофора.

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