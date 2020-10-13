В Мурманской области стало больше медведей

Оказалось, что за последние годы популяция медведей выросла. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошлым холодным и голодным летом в Мурманской области медведи очень часто выходили к людям. Из-за этого отстрелили более 20 особей. В этом году ситуация иная: грибов и ягод много, рыба есть, поэтому косолапые сторонятся северян. За летний сезон ликвидировали всего двух животных.

В министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области каждый год считают, сколько медведей живет на территории Кольского полуострова. Оказалось, что за последние годы популяция выросла.

- На сегодняшний день, численность бурого медведя на территории охотничьих угодий демонстрирует положительную динамику. Так согласно данным учета на территории Мурманской области численность бурого медведя составляет в 2018 году – 988 особей, в 2019 году – 994 особей, в 2020 году – 1118 особей, что на 12% больше чем в 2019 году, - уточнили в ведомстве.

Подсчет нужен для того, чтобы определиться с охотничьими квотами.

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