Рыбака из Терского района, который сломал голень и ребра, спасали вертолетом

Помощь оперативно пришла с воздуха. Фото: ГУ МЧС России по МО

Для 45-летнего жителя Мурманской области рыбалка закончилась серьезными травмами. Мужчине понадобилась срочная помощь, которая пришла с воздуха.

- 13 октября в 10.10 в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями от ЕДДС Терского района поступило сообщение о необходимости санитарной эвакуации северянина, который с двумя товарищами находится на рыбалке в 27 километрах севернее Пялицы. Гражданин получил травмы: предварительно, перелом левой голени и ребер, ушиб головы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На помощь пострадавшему сразу выдвинулись спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ). В 10.30 совместная группировка спасателей МАКАСЦ и Медицины катастроф вылетела для санитарной эвакуации мужчины.

Напомним: в Печенгском районе спасли пожилую женщину, которая заблудилась на болоте из-за густого тумана. Северянка отправилась в лес, чтобы пособирать листья брусники.

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