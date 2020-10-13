В Печенгском районе выпал первый снег

Снег укрыл Печенгский район. Фото: vk.com/pogoda51

"Белый снег, пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится" - четверостишье русского поэта Ивана Сурикова как нельзя хорошо олицетворяет нынешнюю погоду в Мурманской области. Воздух подмерзает, а снежные хлопья уже витают в разных уголках Кольского полуострова.

- В Печенгском районе, на Титовском перевале, на высоте 250 метров снег уже прилег. В окрестностях Мурманска на высоте 200 метров и выше также проскакивают снежинки (например, у 1416 километра автотрассы Р-21 "Кола"). Но там еще плюсовая температура, снежное покрывало не ложится, - рассказали в паблике "Погода в Мурманске".

Заполярные госавтоинспекторы просят автовладельцев поскорее заменить летние шины на зимние, так как в ближайшие дни ожидается гололедица. В случае ухудшения погоды сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям быть предельно внимательными и осторожными - избегать совершения резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию. Ведь никто же не хочет отмечать день жестянщика...

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