Жителей Мурманска расселят из "авариек"

Из бюджета выделены деньги на покупку новых квартир. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Аварийного жилья в Мурманске хватает, а вот переселять людей из него некуда. Но потихоньку эту проблему стараются решать. Так, комитет по конкурентной политике Мурманской области разместил 10 электронных аукционов, чтобы приобрести жилые помещения для переселения северян из ветхих домов.

- Заказчиком выступает комитет имущественных отношений города Мурманска. Общая стоимость начальных максимальных цен контрактов составила более 28 миллионов рублей. На выделенные деньги предполагается купить одну однокомнатную, четыре двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир. Подведение итогов электронных аукционов запланировано на 16 октября, - сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.

Напомним: программу по переселению из ветхого и аварийного жилья в Мурманской области хотят закончить до 2022 года. Будем надеяться, что ничто не нарушит эти планы.

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