Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 октября 2020 года составило 237 человек

Коронавирус забрал еще несколько жизней. Фото: Иван МАКЕЕВ

13 октября порадовать тем, что в Заполярье никто за сутки от коронавируса не умер, не получится. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в печальную ковидную сводку добавились три новых летальных исхода. Всего в регионе от опасной инфекции погибли 237 человек.

Диагноз COVID-19 с начала пандемии поставили 16629 северянам (+150 новых случаев за сутки). Лидерами по числу заболевших неизменно являются Мурманск, Белокаменка и Североморск. Тяжелых пациентов - 9%, 17 человек подключены к ИВЛ.

В регионе сохраняется высокий процент (82%) выздоровевших. Коронавирус одолели 13387 пациентов (+105 за сутки).

В Мурманской области сохраняется 10-кратный запас лекарств. Бесплатные препараты за последнюю неделю получили 2270 пациентов.

Напомним: в Мурманской области вводится тестирование на коронавирус для социальных работников и студентов.

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