На Мурманскую область надвигается арктический холод, который несет снег

Скоро в регионе повалят белые хлопья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спустя почти месяц, как в Кировске и Хибинах закружили "белые мухи", зима приходит и в остальную часть региона. На этой неделе синоптики прогнозируют в Заполярье мокрый снежок и заморозки. Что ж, пора доставать теплые пуховики и кутаться в шарфы, ведь простудиться, когда коронавирус набирает обороты, будет совсем некстати.

- 13 октября циклон над Ботническим заливом сместится на восток и на Кольский полуостров придет арктический холод, - отметили в паблике "Погода в Мурманске". - Это первый день, когда мурманчане смогут увидеть снежинки в самом городе. Поздновато, но вот такой у нас резкий переход из затянувшейся теплой осени в предзимье.

Днем дождь, который временами идет в областном центре, может смениться мокрым снегом. Температура воздуха не поднимется выше +5 градусов.

Напомним: в Мурманске зацвели крокусы-безвременники. Нежные розовые бутоны запечатлела в одном из дворов местная жительница.

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