ДТП в Мурманске: женщина-водитель на джипе сбила девочку и уехала

ДТП произошло на улице Лобова в Мурманске 12 октября. Фото: www.google.com/maps

Жители Мурманска гадают, есть ли совесть у женщины-водителя, которая в понедельник, 12 октября, сбила девочку, и просто уехала с места аварии. При том, что ребенок не нарушал ПДД, а вот водитель этим похвастаться не может.

- По предварительной информации, в 8.00 в районе дома 43 на улице Лобова неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на семилетнего пешехода, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Обстоятельства уточняются. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как уточнила мама пострадавшей девочки, женщина управляла черным джипом.

- К счастью, обошлись без переломов, только ушибы. Она [пострадавшая девочка] шла с сестрой за руку, старшая среагировала в последний момент и дернула ее за руку. Со слов Полины, водитель остановились, спросила: "У вас всё хорошо? Извините, я не увидела, что там красный". Села в машину и уехала, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Екатерина Абрамова.

Сейчас семья девочки ищет очевидцев аварии и записи с видеорегистраторов.

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