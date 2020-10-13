14 депутатов Совета депутатов Мурманска ушли на больничный

12 октября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска. Фото: murmansovet.ru

12 октября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска, в повестке которого был всего один, но злободневный вопрос: парламентарии оценивали исполнение городского бюджета Мурманск за 9 месяцев 2020 года и предложения по выходу из кризисной ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

На встречу в понедельник пришли только 18 депутатов. И не потому, что нашлись дела важнее, чем внеочередное заседание; повод был уважительный - больничный. На нем находится 14 народных избранников, в том числе заместитель председателя горсовета Тамара Прямикова. У части депутатов - коронавирус. Напомним: ранее им болел глава администрации Евгений Никора и депутат Татьяна Ковалева.

Также до сих пор на лечении от новой коронавирусной инфекции находятся министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и и.о. министра культуры Наталья Иванова.

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