В Кандалакшском заповеднике поселилась очень редкая для региона птица

Птица организовала себе гнездо на дереве. Фото: Кандалакшский заповедник

В Мурманской области сотрудники Кандалакшского природного заповедника встретили очень редкую для нашего региона птичку - черныша, который получил свое название за темную окраску. Предпочитают эти пернатые селиться на лесных болотах, но в этот раз лесной кулик обосновался в заповеднике, сделав гнездо на дереве.

- Случаи гнездования черныша ни разу не были зафиксированы орнитологами Кандалакшского заповедника. В Заполярье их можно заметить максимум пару раз в году. В отличие от своих родственников, он гнездится на деревьях и чаще всего занимает старые жилища белок или дроздов, - отметили в заповеднике.

Птенцы куликов покидают родное гнездышко уже в первый день жизни. Они просто переваливаются через край и падают вниз. Небольшой вес птенца и «парашют» из пуха не дают ему разбиться при ударе о землю. Самка собирает всех птенцов вместе и все дружно направляются к ближайшему водоему, где они проведут время до «подъема на крыло».

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