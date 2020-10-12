Погода в Мурманске и области на 13 октября 2020 года: мокрый снег и туман

В Заполярье приближается зима. Фото: Олег ФИЛОНОК

Почти месяц назад в Кировске закружили первые белые мухи, а верхушки Хибин уже были под снежным покрывалом. Тогда синоптики уточнили, что повсеместно ждать снег в Мурманской области стоит в октябре. Похоже, прогнозы сбылись...

- 13 октября погоду Кольского полуострова определит циклон, смещающийся с Ботнического залива в северо-восточном направлении. В этот день будет облачно, временами дождь и мокрый снег. Местами туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха от 0 до +5 градусов в течение суток, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

14 октября очередной циклон сместится с Гренландского моря на юго-запад Баренцева моря: с прохождением атмосферного фронта ожидаются осадки, температура воздуха от 0 до +5. 15 октября температура воздуха существенно не изменится. Стоит отметить, что ночью и утром на дорогах может быть гололедица.

Напомним: в Мурманске зацвели крокусы-безвременники. Нежные розовые бутоны запечатлела в одном из дворов местная жительница.

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