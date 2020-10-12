В Мурманске в озере у спорткомплекса "Снежинка" нашли тело мужчины

Причину смерти северянина покажет судмедэкспертиза. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманской области правоохранительные органы, волонтеры и спасатели все чаще находят тела северян. Так, труп пропавшего в областном центре 52-летнего Романа Степанова обнаружили в Кольском заливе. А до этого в городе нашли останки Вячеслава Булычева, исчезнувшего год назад.

12 октября прохожие сделали еще одну печальную находку - в водоеме, расположенном в 300 метрах от Восточно-объездной дороги, неподалеку от спорткомплекса «Снежинка», они обнаружили тело мужчины. О погибшем северяне сообщили в следственные органы.

- На место происшествия прибыл следователь, который осмотрел тело. Видимых телесных повреждений и признаков насильственной смерти не выявлено. Личность погибшего устанавливается, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

Сейчас опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Причину смерти мужчины покажет судебно-медицинская экспертиза.

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