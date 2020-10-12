По факту отравления детей в школьной столовой в Мончегорске возбудили уголовное дело

Роспотребнадзор по Мурманской области и другие надзорные органы начали проверку образовательного учреждения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школу №10 в Мончегорске ждет большая проверка. Напомним: во второй половине сентября начальные классы ушли на дистанционное обучение, но не сообщалось, почему.

Позже стало известно, что виноват не коронавирус, а норовирусная инфекция: 53 ребенка отравились после того, как покушали в школьной столовой.

Роспотребнадзор по Мурманской области и другие надзорные органы начали проверку образовательного учреждения, проводилось санитарно-эпидемиологическое расследование, которое выявило ряд нарушений.

- Следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по факту заболевания детей в Мончегорске на основании материалов прокурорской проверки, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Как уточнили в прокуратуре, пострадавшие обслужены амбулаторно, в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мончегорске подростки разгромили площадку у детского сада. Хулиганами уже заинтересовалась полиция (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru