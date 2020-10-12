Полиция проверяет сообщение о сожженых заживо пяти щенках в Зеленоброском

Местная жительница сообщила, что неизвестные жестоко убили пятерых щенков. Фото: Наташа Лангуева/vk.com/new_zelbor

Кажется, жители Мурманской области повидали разные жестокие истории с участием животных: то с собаки заживо снимут кожу, то коту оторвут хвост, пока будут бить о стены. Но история из поселка Зеленоборский поражает.

Местная жительница сообщила, что неизвестные жестоко убили пятерых щенков.

- Люди и не люди! Чем вам помешали животные, чтобы взять и сжечь их заживо? Совесть не мучает, не говоря уже о жалости? - написала в паблике "Зеленоборский. Перезагрузка" Светлана Китаева.

Как сообщили "КП" в УМВД по Мурманской области, по факту публикации в СМИ проводится проверка. Фото: Светлана Китаева/vk.com/new_zelbor

Северянка уточнила, что в поселке подожгли дом, в котором жили хвостатые малыши, они выбраться из огня не смогли. Спастись смогла только девочка, которую назвали Соней. Ее уже забрали на передержку. Мать щенков к сгоревшему дому не подходит.

Как сообщили "КП" в УМВД по Мурманской области, по факту публикации в СМИ проводится проверка. Местные жители подозревают в поджоге конкретного мужчину, но его вину установят компетентные органы.

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