Водитель вишневого Renault привез в Снежногорск собаку и выкинул ее из машины

Животному теперь нужна любящая семья. Фото: vk.com/azj_murmansk

К сожалению, не все хозяева холят и лелеют своих питомцев. Некоторые люди ответственность за животное брать на себя не хотят и запросто могут бросить четвероногого друга на произвол судьбы, как только тот им надоест.

Подобный случай в конце прошлой недели произошел в Мурманской области. Мужчина на вишневом Renault приехал в Снежногорск и выбросил из машины собаку, а затем как ни в чем не бывало уехал, оставив хвостатого посреди дороги в одиночестве.

- Обращаюсь к мужчине, который выкинул собаку-девочку из автомобиля. Чтоб вы знали, ее никто не забрал, она каждый день бегает вдоль дороги, глаз не сводит с машин и ждет своего человека, который так предал ее. Просто выкинул и уехал, а она долго бежала за вами. Жаль не видели номер вашей машины, иначе было бы заявление в полицию. Дальше зима... Очень жаль собаку. Вероятность что ее заберет кто-то себе равна нулю. Хочется спросить: как вам спится по ночам спокойно? Может все же вы одумаетесь и заберете животное домой, - взывает к совести водителя жительница Снежногорска Юлия Щербинская в группе "Альянса Защитников Животных" в Мурманске.

Брошенной собаке сейчас нужна помощь кураторов или любящая семья. Те, кто хочет помочь найти девочке дом, могут обратиться лично к Юлии.

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