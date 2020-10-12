В центральной мурманской библиотеке запустили серию архитектурных прогулок по заполярной столице

Подкасты можно послушать в группе библиотеки в соцсетях. Фото: vk.com/murmanlib

Недавно в Полярном запустили аудиотуры по историческим маршрутам города. По его стопам, но со своей изюминкой, решили пойти и в областном центре. Так, центральная городская библиотека Мурманска представила авторский проект профессора Павла Федорова - архитектурные прогулки по заполярной столице. Окунуться в увлекательное путешествие может любой желающий и даже из дома выходить не обязательно. Первый подкаст опубликовали во Всемирный день архитектуры, который отмечался 5 октября.

- Прогулка посвящена Дому специалистов на проспекте Ленина. Прослушав подкаст, вы узнаете, какой знаменитый архитектор проектировал это здание, и почему оно стало первым дворянским гнездом Мурманска, - рассказали в культурном учреждении.

В течение октября-декабря этого года в группе центральной библиотеки в соцсетях будут опубликованы шесть выпусков, из которых можно узнать много нового и интересного о зданиях нашего города и архитекторах, которые их создали.

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