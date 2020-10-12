68-летняя жительница Апатитов отдала мошенникам почти 3 миллиона рублей

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Доверчивые жители Мурманской области продолжают попадаться на удочку мошенникам в попытках сберечь свои деньги. На этот раз аферисты удачно наткнулись на 68-летнюю апатитчанку, которая отдала им ни много ни мало 2,7 миллиона рублей.

- Несколько дней назад женщине позвонили с неизвестного номера. Абонент представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты кто-то пытается списать деньги. Чтобы сохранить сбережения, ей нужно снять все средства и перевести их на безопасные счета, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. - Следуя инструкции звонившего, пенсионерка пошла в банк, где обналичила свой счет. Затем лжесотрудник банка посоветовал женщине купить телефон с технологией бесконтактной оплаты, чтобы упростить переводы.

Не заподозрив обмана, местная жительница купила мобильный телефон за 30 тысяч рублей и за 10 дней перевела злоумышленникам почти 3 миллиона рублей. О том, что стала жертвой, она поняла, когда лжесотрудник банка попросил на ее имя оформить кредит. Сейчас по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Жуликам грозит до десяти лет лишения свободы.

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