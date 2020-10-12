Мурманские фонтаны отправляют в зимнюю "спячку"

Фонтаны возродятся к жизни уже в следующем году. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманские фонтаны после продолжительной работы отправляются в "спячку". Некоторые элементы водных конструкций отправятся на склад, а сами фонтаны обслужат, проверят исправность оборудования и законсервируют до следующего лета.

- 11 октября был последний день работы городских фонтанов, а с 12 октября они идут зимовать. Выключаться водные украшения будут по очереди. До 20 октября завершится консервация. - рассказал "КП" начальник отдела по развитию, благоустройству и эксплуатации мурманских парков и скверов Антон Кононенко.

На прошлой неделе уже разобрали фонтан на Семеновском озере и гейзер на озере Глубоком, которые уйдут под воду. Их отключили раньше из-за большого объема работ, которые нужно успеть сделать до наступления холодов.

Напомним: в Мурманске продают квартиру с фонтаном на балконе. За 183 квадратных метра просят 58 миллионов рублей.

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