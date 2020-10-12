Психолог УМВД по Мурманской области час разговаривал с опасным преступником, который хотел взорвать дом

Михаил Макаревич почти час стоял под окнами пятиэтажки, в которой прятался убийца, и разговаривал с ним. Фото: УМВД по Мурманской области.

12 октября отмечается День работников кадровых подразделений МВД РФ. К этой дате в УМВД по Мурманской области вспомнила храбрый поступок старшего психолога управления по работе с личным составом Михаила Макаревича, который произошел еще в июле 2015 году.

В тот день в полицию сообщение. что в одном из домов в Заполярном произошло убийство. 33-летний северянин недавно вышел из тюрьмы и пришел к 35-летнему другу Мужчины выпили, поссорились и бывший заключенный взялся за обрез. После убийства он сбежал.

Оперативники выяснили, что преступник сначала скрывался в лесу, а потом нашел убежище в заброшенном доме поселке Нижнее Луостари.

- Подозреваемый отказался сдаваться сотрудникам уголовного розыска и заперся в пустой квартире, угрожая привести в действие самодельное взрывное устройство. Руководитель группы оценил ситуацию и сказал психологу: «Тяни время, мы готовим захват». Пока бойцы СОБРа планировали спецоперацию по захвату особо опасного преступника, Михаил начал с ним переговоры, - сообщает пресс-служба регионального МВД.

Михаил Макаревич почти час стоял под окнами пятиэтажки, в которой прятался убийца, и разговаривал с ним.

- Он кричит: «В тюрьму не вернусь!». Я стал нащупывать нить разговора. Для начала предложил познакомиться, попытался установить контакт, выяснить, в чем причина, агрессивных действий. Параллельно вспоминал методические рекомендации. Понял, что они больше ориентированы на переговоры по освобождению заложников. Оставалось только импровизировать, - вспоминает события пятилетней давности Михаил.

Призывы подумать о родных на преступника не подействовали - с семьей у него были сложные отношения. Про любовь с ним тоже нельзя было поговорить: мужчину бросила девушка. А вот про путешествия он захотел порассуждать: когда-то северянин был на море.

Благодаря профессиональным и грамотным действиям переговорщика сотрудникам СОБРа удалось предотвратить производство взрыва и в считанные секунды задержать особо опасного вооруженного преступника. Оценив действия капитана Макаревича, руководством УМВД России по Мурманской области было принято решение о представлении его к ведомственной награде.

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