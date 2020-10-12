Житель Североморска умер на пробежке

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по предварительным данным, к гибель жителя флотской столицы привело заболевание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 октября в Североморске произошло ЧП: на улице стало плохо мужчине 1971 года рождения.

- Житель флотской столицы был на пробежке, после которой его самочувствие ухудшилось, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

У дома 45а на улице Гвардейская североморец встретил жену, которая вызвала скорую помощь, но медицинские работники не смогли помочь мужчине.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по предварительным данным, к гибель жителя флотской столицы привело заболевание.

Напомним: на прошлой неделе в Управление дорожным хозяйством в Мурманске пришел устраиваться мужчина, которому стало плохо. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

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