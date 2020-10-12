В Апатитах велосипедист выстрелил женщине в глаз за выгул собаки без намордника

Стрелок-велосипедист сам пришел в отделение полиции, против него возбудили два уголовных дела: по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фото: Иван ВИСЛОВ

В августе прошлого года в Апатитах задержали чрезмерно вспыльчивого 25-летнего мужчину.

Он ехал на велосипеде на улице Жемчужной и увидел компанию - семейную пару и их знакомую - и возмутился, что те выгуливают собаку без намордника и поводка. Он сделал замечание, которое спровоцировало ссору.

- Злоумышленник достал имевшийся у него при себе пневматический пистолет марки «Борнер ПМ49» калибра 4,5 мм и выстрелил в 37-летнюю женщину, а также сделал не менее трех выстрелов в сторону супругов. 39-летней женщине пуля попала в шею, ее 38-летнему мужу - в щеку. В результате умышленных преступных действий обвиняемого третьей потерпевшей были причинены физическая боль и телесные повреждения в виде пулевого ранения левого глаза, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью- полную потерю зрения. Потерпевшие обратились за помощью в полицию, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Стрелок-велосипедист сам пришел в отделение полиции, против него возбудили два уголовных дела: по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина не стал отпираться и рассказал, что пневматический пистолет он носил собой, чтобы чувствовать себя в безопасности. За применение оружия апатитчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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