Когда барк "Седов" зайдет в Мурманск в 2020 году

Как сообщили в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, в порт Мурманск барк должен зайти 19 октября. Фото: Сергей АНДРЕЕВ

От Дальнего Востока в порт Мурманск держит свой курс барк "Седов", который участвует в экспедиции по Северному морскому пути от Владивостока до Калининграда. На своем пути легендарный парусник сделает остановки в портах Певек, Сабетта, подойдет к Шантарскому архипелагу и островам Новой Земли.

В столице Заполярья "Седов" ждали 10 октября, но из-за погоды и других факторов случились заминки.

Как сообщили в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, в порт Мурманск барк должен зайти 19 октября.

Напомним: из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, вряд ли трап будет открытым и северян смогут подняться на борт. Но официальных данных пока о том, будет ли организовано посещение "Седов" нет. В Саббете - последней на данный момент остановке парусника - была торжественна встреча.

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