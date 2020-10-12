И.о. министра здравоохранения Мурманской области: "17 больных коронавирусом подключены к ИВЛ"

17 больных коронавирусом в Мурманской области подключены к ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждым днем число заболевших коронавирусом в Мурманской области все растет. С момента пандемии COVID-19 заболели свыше 16 тысяч человек.

Как отметила и.о. министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова, в регионе сохраняет высокий процент (82%) выздоровевших, но система здравоохранения испытывает нагрузку, поэтому разворачиваются дополнительные ковидные койки: всего их на данный момент в подведомственных минздраву и МФБА учреждениях - 961, 79 создали за последнюю неделю. 517 коек - кислородные, а 87 оснащены ИВЛ.

- Мы наблюдаем увеличения темпа регистрации. Сейчас на лечении находятся 3127 человек, в том числе 857 - в стационаре. Тяжелых пациентов - 9%, 17 человек подключены к ИВЛ. В обсерваторах находится 597 человек, 1514 - на самоизоляции. Для пациентов с коронавирусом работает 10 патронажных бригад и 17 бригад скорой медицинской помощи, - уточнила Инга Анискова.

В Мурманской области сохраняется 10-кратный запас лекарств. Бесплатные препараты за последнюю неделю получили 2270 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области 11 октября 2020 года никто не умер от коронавируса. Опасная инфекция 11 октября не унесла жизни северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru