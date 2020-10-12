Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Мы выяснили, что больные коронавирусом выходят из дома ради занятий спортом"

У некоторых жителей Мурманской области любовь к спорту так велика, что они не боятся заразить других людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все напряженнее, - с таких слов оперативное совещание в правительстве региона начал губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что новые ограничения пока вводиться не будут, но новые меры будут. Например, тестирование для соцработников, учителей и студентов, а также корректировка времени начала рабочего дня.

Но поведение северян, которые игнорируют меры предосторожности, может привести к тому, что все-таки появятся запреты.

- Продолжаются рейды по заведения, а также проверяем физических лиц [находящихся на амбулаторном лечении], которые покидают дом, в том числе, для занятий спорта. Они будут максимально жестко наказаны, - отметил Андрей Чибис. - Рост числа заболевших в Мурманской области связан, в том числе, с посиделками в больших компаниях. Хочу обратиться к предпринимателям: от вас зависит, насколько с минимальными рисками мы выйдем из этой ситуации. Проконтролируйте, что у вас происходит. Мы очень не хотим вводить ограничения. Сколько мы продержимся, зависит от адекватного поведения сервиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области 11 октября 2020 года никто не умер от коронавируса. Опасная инфекция 11 октября не унесла жизни северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru