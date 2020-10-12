Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: вводится тестирование для социальных работников и студентов

В Мурманской области наращивают темпы тестирования на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области с каждым днем растет число заболевших коронавирусом. За последние сутки выявили 152 новых случая, а ведь еще недавно зараженных было не более 70 за 24 часа.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что новые ограничения пока вводить не будут, но новые меры борьбы нужны.

- С 14 сентября будет проводиться тестирование для социальных работников и студентов, которые проходят практику, - сообщил глава региона.

Напомним: на прошлой неделе закрыли на карантин Кировский психоневрологический диспансер из-за вспышки ковида.

Помимо этого снова проверят на коронавирус учителей. Сейчас. как уточнил Андрей Чибис, ни одна школа не закрыта, принятые ранее меры безопасности работают, но чтобы в будущем дети не отправились на вынужденные каникулы или дистанционное обучение, нужно перестраховаться.

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