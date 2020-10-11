В Апатитах с серьезным алкогольным отравлением госпитализировали 12-летнюю девочку

Правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего. Фото: Виталий КАРНАУХ

10 октября в Апатитах произошел из ряда вон выходящий случай. Так, на детской площадке, расположенной на улице Строителей во дворе дома №1 гуляла 12-летняя девочка, которая оказалась...сильно пьяной.

Как сообщил портал "Хибинформбюро", сотрудники аварийно-спасательной службы вызвали на место происшествия наряд полиции. Стражи порядка оказали ребенку первую помощь и доставили юную северянку в городскую больницу. Кто и зачем напоил школьницу спиртным, выяснят правоохранительные органы.

- По поручению прокурора области прокуратурой Апатитов организована проверка о госпитализации 12-летней девочки в медучреждение с признаками алкогольного отравления, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства, причины и условия происшедшего. Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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