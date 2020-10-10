Стали известны итоги экспертизы крови, найденной в лесу под Кандалакшей

Анализ крови показал, что она принадлежит животному. Фото: Иван МАКЕЕВ

17 сентября в заполярных пабликах в "ВКонтакте" поднялась волна паники. А все из-за сообщения, что под Кандалакшей медведь напал на двух грибников.

Потом, к счастью, выяснилось, что косолапого не было. Просто грибники нашли на тропке разорванный пакет с дарами леса и кровь и испугались, что случилось страшное. В минприроде Мурманской области "КП" рассказали, что на самом деле в том месте гуляла женщина с собакой, которая накинулась на мужчину. Охотведы обследовали большую территорию, но никакого медведя не нашли.

А сейчас стали известны итоги экспертизы крови, которую отправили на проверку.

- Она принадлежит не человеку, а животному, - уточнили в УМВД России по Мурманской области.

Поэтому уголовное дело по данному происшествию возбуждать не стали. Хозяйка собаки и грибник смогли сами урегулировать случившийся конфликт.

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