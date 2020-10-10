Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 октября 2020 года составило 234 человека

В Мурманской области растет число летальных случаев от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число летальных случаев от коронавируса в Мурманской области неумолимо растет. По последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе умерли от COVID-19 уже 234 человека. Три новых летальных случая зафиксировали за последние сутки.

Всего в Мурманской области коронавирусом заболели 16176 человек, больше всего в Мурманске - 9193 человека (+95 человек), на втором месте Белокаменка - 2339 человек (+3 человека, здесь уже который день фиксируют новых инфицированных), на третьем - Североморск (1490 человек, +5 человек).

Выздоровели уже 13233 человека, 2709 человек все еще находятся на лечении.

Напомним: Кировский психоневрологический интернат закрыли на карантин из-за коронавируса так как диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставили 51 человек, в числе заболевших как пациенты, так и сотрудники.

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