У Туломы неизвестные перегородили дорогу бетонными плитами

Неизвестные перегородили дорогу бетонными блоками. Фото: минимущества Мурманской области

Куски бетона, камней, незаконные шлагбаумы появляются у жилых домов, чтобы машины не подъезжали к окнам или у детских площадок. А иногда так перегораживают дороги, правда, не всегда понятно, зачем.

7 октября министерство имущественных отношений Мурманской области, Имущественной казны Мурманской области, инспектора муниципального земельного контроля администрации Кольского района провели выездную проверку на территории вблизи Туломы.

- В ходе осмотра земельного участка установлено, что на находящейся на земельном участке дороги общего пользования, неизвестными лицами произведено несанкционированное складирование строительного мусора и бетонных конструкций, что повлекло за собой нарушение прав собственника имущества (Мурманской области), а также право на проезд, - сообщили в минимущества.

Информация была передана в полицию, чтобы личности нарушителей были установлены.

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