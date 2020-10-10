В Мурманской области хотят развивать экстремальный туризм

В Мурманской области идет сбор предложений по развитию экстремального туризма. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На туризм в Мурманской области делают большую ставку. Направления разные: от эко-путешествий до экстремальных. Последние пока в Заполярье не очень развиты, но все впереди.

- Сапсерфинг и сноукайтинг, например, уже стали одной из визитных карточек Териберки, но и в Мурманске есть естественные водоемы, которые могут подойти для этих целей. Сегодня на выездном совещании этот вопрос поднимали представители сразу нескольких региональных министерств, администрации города, спортивных школ и профильных федераций. Напомню, тема экстремальных водных видов спорта отражена в концепции развития областного центра до 2030 года – «Наш Мурманск». Мы говорим о тех активностях, которыми можно заниматься летом (сапсерфинг, вейкбординг) и зимой (сноукайтинг), - рассказала вице-губернатор Мурманской области Оксана Астахова.

В первую очередь для экстремального туризма инфраструктуру. Сейчас от всех заинтересованных в развитии этого направления идет сбор предложений и идей.

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