Погода в Мурманске и области на 10 и 11 октября 2020 года: местами дождь и туман

Погода в Мурманской области сохраняется прохладной. Фото: Олег ФИЛОНОК

На этих выходных жителей Заполярья ожидает облачная с прояснениями погода. Местами возможен дождь и туман. Ветер южный. Днем умеренный, а ночью юго-восточный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +5+10 градусов.

- С 10 по 12 октября погоду Кольского полуострова будет определять обширная циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией и Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами туман. 10-11 октября преобладающая температура воздуха ночью составит +2+8, днем +5+10. 12 октября ожидается понижение температуры воздуха, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Октябрьская погода сохраняет свое настроение и на выходных. Выходя из дома, не забудьте захватить зонтик.

Напомним: в Мурманске зацвели крокусы-безвременники. Нежные розовые бутоны запечатлела в одном из дворов местная жительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ковдоре на сопке Лысой создадут новую экотропу для туристов. Организаторы установят информационные стенды, указатели и изготовят буклеты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru