В Мурманске возобновили сборы макулатуры и пластика

В качестве макулатуры можно сдать книги, журналы, газеты, тетради, бумагу любого формата, листовки, картонные коробки, упаковки из-под продуктов и вещей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Карантин и прочие меры безопасности приостановили ежемесячные сборы вторсырья в Мурманске, которые проводит организация «Природа и молодежь». Но такие мероприятия, возобновляются. Мурманчане смогут принести скопившиеся за несколько месяцев макулатуру и пластик 10 и 11 октября по новому адресу: улица Володарского, 14а, 3 подъезд, квартира 63. Время приема с 12.00 до 17.00.

- Проходите по одному в масках до отмеченной в коридоре офиса линии - там волонтеры примут вторсырье. На входе будет стоять антисептик для обработки рук, - сообщают волонтеры «Природы и молодежи».

Не каждый материал пригоден для повторной переработки, поэтому не стоит забывать, что в качестве макулатуры можно сдать книги, журналы, газеты, тетради, бумагу любого формата, листовки, картонные коробки, упаковки из-под продуктов и вещей. С пластиком все сложнее, поэтому в списке ограниченный набор маркировок. Принимаются бутылки ПЭТ с отметкой 1, а также бутылки из-под моющих средств и шампуней, крышечки, пакеты-майки, плотные и фасовочные пакеты пронумерованные цифрами 2 и 4.

Нововведением стал прием дозаторов, которые часто можно встретить на бытовой химии, косметике и антисептиках. Организаторам удалось найти компанию, которая занимается переработкой столь сложного отхода.

В черный список мусора, которому уже не дать вторую жизнь, входят: горелая и мокрая бумага и картон, коробки, испачканные жиром, лотки из-под яиц, чеки, втулки от туалетной бумаги и одноразовые салфетки. Что касается пластика, его следует тщательно вымыть, снять этикетки и разделить в зависимости от маркировки.

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