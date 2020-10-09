Житель Мурманска пытался украсть из магазина 26 коробок конфет

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сладкоежку без денег задержали в одном из гипермаркетов Мурманска. На днях около полудня в региональный отдел Росгвардии поступил сигнал "Тревога" с охраняемого объекта, расположенного в Первомайском округе.

На месте происшествия администратор торговой точки рассказал наряду группы задержания, что один из посетителей гипермаркета в кондитерском отделе взял 26 коробок шоколадных конфет и спрятал их в своем рюкзаке.

- Далее молодой человек, минуя кассовую зону, проследовал к выходу из гипермаркета, решив не оплачивать товар. Этот маневр заметили работники торговой точки и немедленно нажали тревожную кнопку вызова вневедомственной охраны - сообщили в Росгвардии по Мурманской области.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый оказался гражданином, ранее судимым за подобные преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Конфеты он хотел продать.

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