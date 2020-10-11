Бюджет Мурманской области пополнился на 52 миллиарда рублей

В бюджет Мурманской области поступило 52 миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

За восемь месяцев этого года в консолидированный бюджет Мурманской области налогоплательщики перечислили 52 миллиарда рублей. Из этих средств в областной бюджет поступило 41,4 миллиарда. рублей, в бюджеты муниципальных образований Кольского края - 10,6 миллиарда рублей.

- Основные источники формирования доходов консолидированного бюджета - это налог на доходы физических лиц, его доля - 43%, и налог на прибыль организаций -39%. При этом на 5,5% вырос объем поступлений НДФЛ, - сообщили в региональном министерстве финансов.

В Мурманской области налоговыми органами также отмечен прирост поступления имущественных налогов. За восемь месяцев 2020 года сумма, уплаченная местными организациями по транспортному налогу увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также превысили более чем на 8% прошлогодние показатели поступления по налогу на имущество физических лиц.

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