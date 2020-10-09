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Коронавирус Covid-19

Кировский психоневрологический интернат закрыли на карантин из-за коронавируса

В социальном учреждении заболел 51 человек
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Ранее сотрудники работали по 14 дней без посещения дома, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

Ранее сотрудники работали по 14 дней без посещения дома, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На этой неделе стало известно, что в Кировском психоневрологическом интернате случилась вспышка коронавируса. Новую опасную инфекцию подхватили как сотрудники, так и постояльцы.

- Интернат закрыт на карантин. Заболевших - "не более 60" (так сообщали соцсети -Ред.), а 51 человек. Из них 12 человек - это персонал, их госпитализировали. Госпитализированы на вчерашний день - 8 октября - по клиническим показаниям и двое больных из интерната. Остальные зараженные - бессимптомные, - сообщили в администрации Кировска.

Напомним: недавно социальные учреждения Мурманской области перешли с вахтового метода работы на привычный. Ранее сотрудники работали по 14 дней без посещения дома, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. А руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева предложила усилить тестирование социальных работников на новую опасную инфекцию.

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