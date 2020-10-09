Чудеса природы посреди осени: в Мурманске зацвели крокусы-безвременники

Цветочки выросли в одном из дворов областного центра. Фото: Марина Арбузова

Нынешняя осень в Заполярье преподносит местным жителям очередные сюрпризы. Напомним: сентябрь порадовал мурманчан во второй раз зацветшей сиренью, при этом в Кировске в тот момент уже выпал первый снег. А еще сильная магнитная буря принесла нам яркие и прекрасные северные сияния. На этом чудеса осенней поры не закончились.

Так, в Мурманске посреди октября распустились лиловые бутоны крокусов-безвременников. Снимками нежных цветов поделилась на личной странице в соцсетях местная жительница.

- Растения цветут во дворе на улице Скальной рядом с домом, где живут мои родители, я увидела бутоны 7 октября. Там почти у каждого дома жители высаживают чудесные клумбы, - рассказала "КП" мурманчанка Марина Арбузова.

В комментариях северяне отметили, что такие же цветы заметили и в других уголках города.

Крокусы-безвременники часто выращиваются как декоративное растение, хотя их диких представителей собирают и для медицинских целей. Они примечательны своим поздним цветением, когда в садах и парках уже почти не остается ярких бутонов.

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