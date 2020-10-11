Депутаты Мурманской области хотят решить проблему массовой рассылки обращений чиновникам

Если законопроект будет одобрен, россияне должны будут указывать конкретного адресата своего обращения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Мурманской областной Думы внесли в Госдуму законопроект, который обязывает граждан при обращении в государственные органы указывать дополнительные данные. Кроме личной информации, например, имени и фамилии человека, и адреса его электронной почты нужно будет написать конкретного адресата, название ведомства либо имя и должность сотрудника, кому направляется письмо. Иначе ответа не последует.

Сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко поддержала законопроект.

- Работа с обращениями граждан - одно из приоритетных направлений в деятельности любого органа власти. В то же время эффективность их рассмотрения обеспечивается за счет оперативного контроля сроков исполнения поручений, повышения персональной ответственности исполнителей в процессе рассмотрения обращений. Присоединяюсь к мнению депутатов Мурманской областной Думы, что законопроект позволит решить проблему массовых рассылок чиновникам обращений, - пояснила сенатор.

Если в обращении есть просьба перенаправить вопрос в другой орган, сроки пересылки увеличиваются, и рассмотрение проблемы становится неэффективным. Татьяна Кусайко добавила, что эти ограничения лишь часть решения проблемы. Нужны пошаговые инструкции на сайтах исполнительных органов.

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