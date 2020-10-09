ДТП в Мурманске: у МГТУ столкнулись две машины, есть пострадавший

ДТП произошло 8 октября 2020 года у МГТУ. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Не зря у водителей есть фраза, что лучше медленно ехать, чем быстро, но на тот свет.

8 октября в Мурманске у Мурманского государственного технического университета в 16.48 столкнулись два автомобиля. ДТП произошло в районе дома № 16 на проспекте Кирова. Водитель Chevrolet двигался по проспекту в сторону улицы Шмидта, но проехал на красный сигнал светофора. В это время начала движение Toyota, водитель которой не успел затормозить перед лихачом.

- В результате ДТП пассажир Chevrolet получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении Мурманска. По данному факту проводится проверка, - рассказала «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По сообщению регионального МЧС, на место происшествия приехал спасательный отряд. Сотрудники оградили место аварии и отключили аккумуляторные батареи машин.

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