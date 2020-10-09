В Никеле мужчину избили, а затем переехали машиной

Жительница Никеля сообщила в полицию об избиении своего мужа, которого еще и переехали машиной.

Каждый день депутатам Мурманской областной Думы поступает по несколько десятков обращений от северян. Просьбы разные от связанных с коммунальными проблемами до личных тем. Игнорировать нельзя ни одной, а есть такие, что надо решить как можно скорее.

Так, к депутату Олегу Черкашину, который представляет Печенгский район, обратилась жительница Никеля.

- Крик о помощи! Ситуация крайне тяжелая. 3 октября на моего мужа напали три человека, избили, а потом переехали его автомобилем и повредили позвоночник. Ему срочно нужна госпитализация в Мурманск, он находится в тяжелом состоянии в Печенгской районной больнице. МРТ не работает, только колют обезбаливающее и глюкозу, - пожаловалась северянка. - Останется инвалидом, ему срочно нужна операция. Мне - матери двоих детей, не справиться.

Олег Черкашин отреагировал быстро: сообщил о проблеме в минздрав Мурманской области. Депутата заверили, что мужчину уже на следующий день госпитализируют в столицу Заполярья

- Знаю немало случаев, когда промедление в вопросах лечения или отправки в Мурманск стоило людям здоровья или жизни. Спасибо минздраву за содействие, - отметил Олег Черкашин.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, в полицию поступило заявление о нападении на жителя Никеля, проводится проверка.

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