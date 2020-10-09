Из Мурманска в Санкт-Петербург запускают двухэтажные поезда

Из Мурманска в Санкт-Петербург будут ходить двухэтажные поезда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 сентября был торжественно открыт мост на перегоне станций Кола и Выходной. Напомним: старую переправу размыло 1 июня паводком.

Но пока по нему ходят только грузовые поезда. А пассажирское сообщение возобновится 12 октября, когда из Мурманска в Санкт-Петербург отправится первый двухэтажный поезд.

- Двухэтажный состав откроет пассажирское движение по новому железнодорожному мосту через реку Кола. В торжественном мероприятии примет участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов, представитель руководства АО «ФПК», - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также на отправление поезда будут присутствовать представители "белого дома" региона.

Новый мост построили в рекордный срок за 105 дней, на его возведение были бросили все силы, в том числе и Вооруженных сил России.

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