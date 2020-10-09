В Ковдоре на сопке Лысой создадут новую экотропу для туристов

Тропа будет обустроена на средства гранта и выделенные из местного бюджета деньги в районе сопки Лысая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области активно занимаются развитием туризма. Так, в Ковдоре будет создана новая экологическая туристко-познавательная тропа. Проект, инициированный ковдорчанкой Ольгой Зенкиной, поддержал Фонд президентских грантов и реализуется в партнерстве с администрацией Ковдорского района, местным краеведческим музеем и детско-молодежным объединением «Культурный патруль».

Тропа будет обустроена на средства гранта и выделенные из местного бюджета деньги в районе сопки Лысая. Организаторы установят входные ворота, информационные стенды, указатели, изготовят буклеты.

- Летом прошлого года добровольцы уже отреставрировали мост через близлежащую реку и промаркировали путь до каньона Нисковаара. В планах – обследовать прилегающие лесные территории и водоемы, найти экологически неблагополучные места и источники загрязнения, благоустроить стоянки для отдыхающих. На данном этапе организаторы уже нанесли туристический маршрут на «Яндекс.карты», установили более ста маркировочных знаков, разработали логотип и визуальный стиль проекта, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Пройти по облагороженной тропе туристы и местные жители смогут в любое время года.

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