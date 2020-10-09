Писатель из Мурманска Александр Полярный, который жег свои книги и обещал не писать, анонсировал новую книгу

"Вы спасли мне жизнь уже тысячу раз! Без вас я - никто." - обратился к поклонникам Александр Полярный. Фото: vk.com/polarniu

У писателя из Мурманска Александра Полярного не жизнь, а американские горки. В 2019 году его книга "Мятная сказка" стала одной из самых популярных среди молодежи, потом свет увидела книга "Юпи". а следом... автор заявил, что не будет больше писать и сжег две тонны своих книг.

Поступок Александр объяснил тем, что его часто оскорбляют в социальных сетях и желают ему смерти, неизвестные караулят его у дома, а несколько раз даже нападали. Писатель посчитал, что это слишком большая цена за творчество.

Но не прошло и недели, как Полярный заявил, что создает свое издательство для авторов от 5 до 99 лет.

- Это решение назревало еще давно после серии конфликтов в книжном сообществе. Пора поднимать литературу в нашей стране с колен... Мы уже запускаем две серии книг. Первая — авторы современники. Вторая — переиздание классики, - написал Александр Полярный в своем Instagram.

Дальше - больше. Он сообщил о выходе продолжения "Мятной сказки", книга называется "Снежная сказка". От прав на нее писатель отказываться, конечно, не собирается.

- Последние несколько месяцев в моей жизни произошло много всего ужасного. Я отдал права на две книги, ушел из издательства, сделал свое издательство, вернулся в АСТ, сделал новую книгу, прочитал тысячи сообщений от хейтеров с пожеланиями смерти и знаете что? Мне больно. Очень больно читать про себя ложь и клевету. Оскорбления и ехидные комментарии. Но... Ваша любовь спасает меня каждый день. Спасибо вам мои замечательные читатели. Вы спасли мне жизнь уже тысячу раз! Без вас я - никто, - обратился к поклонникам Александр Полярный.

Надо сказать, что многие из них не оценили такие действия писателя.

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