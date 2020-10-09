В Мончегорске пропал 49-летний мужчина в серой кофте

Мужчина пропал 30 сентября. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области один за другим пропадают люди. Так, вот уже больше недели в Мончегорске ищут 49-летнего Александра Климанова, который ушел из дома 30 сентября и с тех пор его местонахождение не известно. Остается только надеяться, что с ним не случилось никаких неприятностей.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. На момент пропажи был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, серую кофту и черные ботинки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Александре Климанове, просят позвонить по телефонам 102 или 02 (полиция) либо волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: в Тайболе пропал 32-летний мужчина с бородой, которому нужна медицинская помощь. Волонтеры сообщают, что северянин дезориентирован. А в Мурманске ищут мужчину в очках, который уехал из дома на Skoda Roomster.

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