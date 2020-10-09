Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке выявили трех заболевших

В Белокаменке новые случаи заражения. Фото: правительство Мурманской области

Масштабная стройка в Белокаменке снова под прицелом коронавируса. В последнее время затишье там уже совсем не похоже на затишье - то и дело выявляются новые случаи заражения опасной инфекцией.

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки в Белокаменке заболели еще трое рабочих. Всего с начала пандемии там зарегистрировали 2336 инфицированных. Напомним: еще 8 случаев заражения на стройке были зафиксированы 6 октября.

Диагноз COVID-19 за сутки поставили 143 жителям Заполярья. 9 октября мы перешагнули отметку в 16 тысяч заболевших (16028 подтвержденных случаев). Среди всех городов и муниципалитетов лидирует Мурманск (+57, всего 9098). На втором месте как раз таки Белокаменка. Печальную тройку замыкает Североморск (+39, всего 1485).

Умер от опасной инфекции 231 человек, а выздоровели 13163 пациента.

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